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Revolut Bank официально начал действовать в Литве

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Английский стартап в сфере финансовых технологий (fintech) Revolut Bank, получивший лицензию специализированного банка, начинает деятельность в Литве.

Более 300 тыс. клиентов Revolut в стране смогут пользоваться счетами банка, застрахованными в государственной компании страхования вкладов и инвестиций Indeliu ir investiciju draudimas.

В ближайших планах Revolut Bank – предоставление потребительских кредитов, кредитных карточек, а летом – расширение услуг банка на другие страны Европы. Вскоре литовским клиентам будет представлена версия приложения Revolut Junior, которая позволит открывать счета детям от 7 до 17 лет.  

Лицензию специализированного банка Revolut выдал в декабре 2018 года  Европейский Центробанк по предложению Банка Литвы. В июне 2019 года главой Revolut Bank был назначен Виргилиюс Миркес, накопивший 25-летний опыт в финансовом секторе. 

Во всем мире у Revolut более 9 млн клиентов, услугами компании пользуются более 300 тыс. клиентов. 

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