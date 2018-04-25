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Revolut Bank планирует расширение в Центральной и Восточной Европе

Фото BFL/Каролиса Ковалелиса

Английский стартап в сфере финансовых технологий (fintech) Revolut Bank, получивший лицензию специализированного банка и начавший в мае деятельность в Литве, планирует принимать вклады в будущем в 13-ти странах Центральной и Восточной Европы, а потребительские кредиты и кредитные карточки выдавать еще в этом году в Польше.  

Банк надеется, что более 50% клиентов Revolut, находящихся в Центральной и Восточной Европе согласятся открыть вклады в банке и привлечь средства, что создаст прочие основания для кредитования, говорится в отчете о деятельности банка за 2019 год, предоставленном Реестровому центру Литвы. 

В прошлом году Revolut Bank понес 1,171 млн евро убытков, а его выручка достигала 1,547 млн евро.

Лицензию специализированного банка Revolut выдал в декабре 2018 года  Европейский Центробанк по предложению Банка Литвы. 

У этого банка не будет физических мест обслуживания клиентов, филиалов, он не будет осуществлять операции с наличными деньгами. Во всем мире у Revolut более 9 млн клиентов, услугами компании в Литве пользуются более 300 тыс. клиентов. 

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