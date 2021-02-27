Революция роботов и удаленка: как изменится рынок труда в ближайшие 5 лет

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Эксперты Всемирного экономического форума составили список важнейших тенденций, которые будут определять ситуацию на глобальном рынке труда в ближайшие пять лет. Некоторые изменения произойдут вследствие пандемии, но все главные тренды так или иначе уже были обусловлены технологическим прогрессом, сообщает Центр новостей ООН.

Автоматизация

Автоматизация производства происходит гораздо быстрее, чем ожидалось. И на фоне пандемии этот процесс только ускорился. Из-за этого работу в ближайшие пять лет потеряют 85 млн человек. Ожидается, что в 2025 году работа будет распределена примерно поровну между людьми и машинами.