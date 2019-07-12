Режим ЧП в городах Европы. Как победить потепление

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Июнь 2019 года оказался самым жарким в Европе за всю историю наблюдений. Во Франции столбики термометров поднялись до 45,8°С и 9 июля стало известно о решении властей ввести налог на авиарейсы, чтобы бороться в вредными выбросами от самолетов.

Париж также присоединился к городам, которые объявили режим чрезвычайного положения из-за изменения климата. Среди них города в Австралии, США, Канаде, Британии, Ирландии — более 700 европейских городов.

В конце прошлого месяца лидеры Большой двадцатки на саммите в Японии с трудом договорились о компромиссе по защите климата. Исключением стали США, которые выходят из Парижского соглашения.

Парижское соглашение необратимо

О том, что выбросы CO2 являются причиной повышения температуры воздуха на земном шаре, последствиями чего уже становится таяние льдов, увеличение уровня Мирового океана, изменение погодных условий и природные катаклизмы, сегодня известно всем.

В 2015 году 197 стран подписали Парижское соглашение, целью которого является борьба с изменением климата и искоренение нищеты. Его ратифицировали 185 стран. Соглашение вступило в силу в 2016 году, но формально начинает действие в январе 2020 года.

Соглашение предусматривает:

удержание роста глобальной средней температуры намного ниже 2 °C и ограничение роста температуры величиной 1,5 °C;

ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия;

развитые страны должны финансово помогать другим государствам в борьбе с изменением климата

Спустя год после подписания договора эйфория спала из-за решения президента первой экономики мира — США — Дональда Трампа о выходе из соглашения.

Он считает, что глобального потепления не существует, а соглашение выгодно только Китаю. Трамп также заявляет, что у него есть обязательства только перед американским народом и он должен преследовать исключительно национальные интересы.

После долгих споров в Осаке о заключительном коммюнике саммита Большой двадчатки стороны пришли к компромиссу. США требовали не упомнать не упоминать о климате, но странам Евросоюза все же удалось настоять на своем.

Для европейцев вопрос климатических изменений был одним из ключевых. Так, о намерении в ближайшие десять лет инвестировать в борьбу с глобальным потеплением 25 процента бюджета ЕС сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В конце прошлой недели в немецком Бонне завершилась двухнедельная сессия климатических переговоров ООН — последняя перед финальной конференцией ООН до начала действия Парижского соглашения.

Делегаты стран обсуждали будущие правила работы механизма устойчивого развития — экономического механизма Парижского соглашения, который будет включать в себя и торговлю квотами между странами, и совместные инвестпроекты по снижению выбросов, и любые совместные «нерыночные» действия стран.

В последнем пункте идет речь о введении совместных налогов на выбросы парниковых газов, общие стандарты и требования, к примеру об объемах выбросов на единицу продукции, утверждение единой маркировки продукции, подтверждающей ее углеродоемкость.

Однако финальные условия работы механизма устойчивого развития так и не были утверждены.

Стоит отметить, что Россия, как одна из главных нефтяных стран, планирует ратифицировать соглашения, несмотря на сомнения президента Владимира Путина в эффективности альтернативных источников энергии.

9 июля Путин заявил о негативном влиянии возобновляемой энергетики на дикую природу.

«Все знают, что ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли», — сказал он на российском саммите по индустриализации.

Российский президент также назвал отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников попыткой «облачиться в шкуры и переселиться в пещеры».

«Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?», — задался он вопросом.

Однако на саммите G20 он заверял, что Россия будет придерживаться Парижского соглашения по климату.

Города уже сражаются за климат

Первыми климатический чрезвычайное положение объявили города в Австралии — в 2016 году, США- в 2017, Канаде и Великобритании — в 2018. В 2019 году к этому движению присоединились Ирландия, Португалия и Франция.

9 июля городская администрация столицы Франции распорядилась реализовать в городе положения Парижской климатического соглашения 2015 года, открыть для молодежи Климатическую Академию, а также учредить постоянный совет экспертов по вопросам климата.

В Германии первым городом, который провозгласило климатический чрезвычайное положение, в начале мая стал Констанц. К началу июля этот примеру последовали более 45 немецких городов и общин.

Как сообщает общественная организация Klimabündnis Hamm, в ближайшее время еще более 100 муниципальных советов в ФРГ обсудят вопросы провозглашения климатического чрезвычайного положения. По данным сети Climate Emergency Declaration and Mobilisation In Action в мире такое положение объявили уже более 700 городов.

Городские власти теперь будут пристальней следить за тем, как те или иные решения и планы скажутся на изменении климата. Также они собираются больше инвестировать в развитие возобновляемых источников энергии и электромобилей.