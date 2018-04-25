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Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца года

Фото kyivcity.gov.ua

Кабинет министров Украины продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине, установленный в марте, до 31 декабря 2020 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, режим ЧС продлен в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19. «В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продолжении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года», — говорится в документе. Как сообщалось, 13 октября Кабмин Украины продлил адаптивный карантин в стране до конца 2020 года.

Первый случай заражения COVID-19 в Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин, 25 марта начал действовать режим ЧС. С 1 августа вступили в силу новые правила адаптивного карантина: регионы поделены на четыре зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную), где в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения, сообщает ТАСС.

Ранее в октябре правительство Украины ужесточило ограничительные меры в каждой из карантинных зон. С 26 октября в Украине в красную зону эпидемической опасности были включены 100 населенных пунктов, на прошлой неделе в нее входили 68 городов и районов.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 363 075 случаев коронавируса, выздоровели 148 642 человека, умерли 6 755 пациентов. За это время в стране провели более 3 млн ПЦР-тестов.

belta.by

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