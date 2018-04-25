Режим ЧС в Италии могут продлить до конца года

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Для обеспечения санитарной безопасности из-за распространения коронавирусной инфекции в Италии еще в январе был введен режим чрезвычайной ситуации, который может быть продлен до 31 декабря. Официальное решение пока не принято, сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в правительстве.

Режим ЧС в Италии истекает 31 июля. Но ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял о его возможном продлении. Подобное решение позволит правительству оперативно принимать необходимые меры в случае возникновения отдельных критических ситуаций.

Еще 9 июля министр здравоохранения постановил временно запретить въезд в Италию из 13 не входящих в ЕС стран с плохой эпидемиологической ситуацией, среди которых Армения, Молдавия, Бразилия, Бангладеш. Это постановление распространяется на всех граждан, которые в последние 14 дней находились в этих государствах, включая иностранцев, имеющих вид на жительство в Италии, отмечает ТАСС со ссылкой на минздрав страны. После 14 июля этот список может быть пересмотрен с учетом эпидемиологической ситуации.