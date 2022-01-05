Режим ЧС в Латвии продлевается до 28 февраля

В существующей эпидемиологической ситуации действие режима чрезвычайной ситуации необходимо продлить до 28 февраля — такое решение было принято во вторник 4 января на заседании Совета по сотрудничеству. В стратегии борьбы с Covid-19 акцент будет сделан на трех главных моментах: вакцинации, ношении масок (или респираторов FFP2) и тестировании, заявил на пресс-конференции онлайн глава правительства Кришьянис Кариньш. Об этом сообщаент Rus.Lsm.lv.
Учитывая быстрое распространение нового подтипа коронавируса — «омикрон», целесообразно ужесточить правила ношения масок, а в перспективе и ввести обязательное ношение респираторов FFP2 в местах с особо высоким риском инфекции, пояснил Кариньш.
Кроме того, окончательно утверждено решение ограничить срок действия цифровых Covid-сертификатов о первичной вакцинации, рассказал глава Минздрава Даниэль Павлютс:
«С 15 февраля окончится срок действия сертификатов у тех, кто 5 месяцев назад или более был привит вакциной Janssen, а у привитых другим и вакцинами — 9 месяцев, если эти люди не ревакцинированы».
Глава Минздрава не исключает, что возможны и дополнительные ограничения, если положение ухудшится.
Во избежание этого следует всем и каждому «вакцинироваться и ревакцинироваться, носить качественные маски, тестироваться и соблюдать остальные меры предосторожности». Омикрон-штамм намного более заразен, и с этим необходимо считаться, пояснил Павлютс.
В коалиции, по словам министра, обсуждается также возможность введения обязательной вакцинации против Covid-19 для всех лиц, достигших 60-летнего возраста, поскольку в результате заражения омикрон-штаммом коронавируса чаще других попадать в больницы и умирать будут именно непривитые люди старшего возраста. В этой возрастной группе все еще не вакцинировано около 100 тысяч человек. Поиск решений, который бы позволили провести такую обязательную вакцинацию для людей старше 60, будут продолжены, сказал Павлютс.