Режим ЧС в Латвии продлевается до 28 февраля

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В существующей эпидемиологической ситуации действие режима чрезвычайной ситуации необходимо продлить до 28 февраля — такое решение было принято во вторник 4 января на заседании Совета по сотрудничеству. В стратегии борьбы с Covid-19 акцент будет сделан на трех главных моментах: вакцинации, ношении масок (или респираторов FFP2) и тестировании, заявил на пресс-конференции онлайн глава правительства Кришьянис Кариньш. Об этом сообщаент Rus.Lsm.lv.

Учитывая быстрое распространение нового подтипа коронавируса — «омикрон», целесообразно ужесточить правила ношения масок, а в перспективе и ввести обязательное ношение респираторов FFP2 в местах с особо высоким риском инфекции, пояснил Кариньш.

Кроме того, окончательно утверждено решение ограничить срок действия цифровых Covid-сертификатов о первичной вакцинации, рассказал глава Минздрава Даниэль Павлютс: