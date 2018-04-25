Режим ограничений в Москве продлевают до 31 мая

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить до 31 мая ограничительные меры, введённые ранее в столице РФ в связи с коронавирусом.

Так, продолжать работу могут только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для города, медорганизации, аптеки, продовольственные магазины, органы власти, правоохранительные органы, банки, страховые компании, общественный транспорт, и т. д.

При этом промышленные предприятия и стройки возобновят работу.

В метро будет производиться продажа средств индивидуальной защиты — масок, респираторов, перчаток.