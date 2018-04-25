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Режим ограничений в Москве продлевают до 31 мая

Фото pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить до 31 мая ограничительные меры, введённые ранее в столице РФ в связи с коронавирусом.

Так, продолжать работу могут только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для города, медорганизации, аптеки, продовольственные магазины, органы власти, правоохранительные органы, банки, страховые компании, общественный транспорт, и т. д.

При этом промышленные предприятия и стройки возобновят работу.

В метро будет производиться продажа средств индивидуальной защиты — масок, респираторов, перчаток.

tourister.ru

Режим ограничений в Москве продлевают до 31 мая

  1. Виктория :

    Не представляю как можно поддерживать карантин в таких мегаполисах как Москва, где население 15 млн. У нас в Литве 2 млн 400 тыс и то сколько недовольных, но все- таки здесь народ более дисциплинирован .Когда то это закончится и наступит нормальная жизнь. Все государства продлевают, вон и Борис сначала не хотел объявлять карантин, а таки продлил до конца мая.

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