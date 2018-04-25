Режим удаленной работы для институтов ЕС продлен до 25 мая

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Сотрудники институтов ЕС в Бельгии, Люксембурге и Италии продолжат работать в удаленном режиме до 25 мая. Об этом сообщил журналистам представитель Еврокомиссии, передает ТАСС.

«Учитывая ситуацию в принимающих (штаб-квартиры институтов ЕС — прим. ТАСС) странах, мы приняли решение, что действующие меры, включая дистанционную работу, будут продлены как минимум до 25 мая для штаб-квартир в Бельгии, Люксембурге и Италии», — цитирует ТАСС слова представителя ЕК.

Чиновник ЕК также сообщил, что на сегодняшний день коронавирусом заразился 61 сотрудник Еврокомиссии.

С середины марта, с начала введения в Бельгии карантина, институты ЕС закрыты для посещений, все сотрудники работают дистанционно.

С 4 мая Бельгия приступила к отмене карантина. Этот процесс будет медленным, поэтапным и продлится по меньшей мере до 31 августа или дольше.