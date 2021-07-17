Режим военной катастрофы объявлен в Германии в связи с наводнением

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Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы в связи с наводнением на западе страны, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Такая мера позволит расширить на местах полномочия военных при ликвидации последствий наводнения, отметили в Минобороны.

В спасательных операциях в зоне бедствия уже задействованы 850 солдат, их количество планируется увеличить.

Тем временем число погибших в результате наводнения превысило 100 человек. Не исключено, что количество жертв будет расти. В земле Рейнланд-Пфальц сегодня приспущены государственные флаги в память о погибших.

Данные о людях, считающихся пропавшими без вести, сильно разнятся, сообщает Deutsche Welle. В одном только округе Бад-Нойенар — Арвайлер власти заявили, что пропавшими без вести числятся 1,3 тыс. человек. Представитель администрации округа пояснила, что это может быть связано с отсутствием мобильной связи в регионе.

В федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц вода разрушила сотни домов, размыла улицы, привела к отключению электро- и водоснабжения. Тысячи людей размещены во временных убежищах.

Немецкие СМИ уже окрестили наводнение «потопом века». Многие сравнивают его с разрушительными наводнениями в 2002 году, когда в Германии погиб 21 человек.