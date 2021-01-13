Режиму не удалось сломить свободу в Литве, не удастся и в Беларуси – С. Тихановская

По ее словам, как и Л. Асанавичюте, на улицы в этом году вышли из-за будущего своей страны и белорусы.

«И, к сожалению, как и Лорета, некоторые из них из-за этого мирного стремления были убиты. Почему 30 лет назал смелые литовцы пожертвовали собой? И почему сейчас миллионы белорусов рискуют своими жизнями? Причина проста — они осмелились добиваться свободы», — сказала лидер белорусской оппозиции.

«Режим может думать, что, давя нас своими репрессивными мерами, он может сломить наш дух свободы и достоинства. Этого не произошло в Литве, не произойдет и в Беларуси. Назад дороги нет. Но мы должны продолжать борьбу», — отметила С. Тихановская.

Она также поблагодарила Литву за поддержку в борьбе за свободу.

«Важно знать, что в борьбе за демократию мы не одни. Мы столетиями чувствовали плечо соседки-Литвы. Однако сегодня мы благодарны за ее поддержку как никогда ранее, потому что настоящий друг познается в беде. И сегодня от имени всех белорусов я бы хотела вас за это поблагодарить», — сказала представитель Беларуси.

Благодаря за Премию свободы, она отметила, что премия принадлежит «всем белорусам, которые мирно борются с насилием и несоблюдением законов».

«Эта премия — не только большая часть, но и напоминание нам всем, что нам следует оставаться сплоченными и едиными. Мы победим», — сказала лидер белорусской оппозиции.

13 января отмечается в Литве как День защитников свободы в память о погибших 13 января 1991 году во время советской военной агрессии в Вильнюсе. Советская власть тогда при помощи военной силы попыталась свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.

Ежегодное торжественное заседание парламента перенесено в виртуальное пространство. Записанные заранее выступления и церемония вручения Премии свободы транслируются по интернету и Литовскому радио и ТВ (LRT).