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Результаты тестирования на коронавирус можно будет узнать по интернету

Фото pixabay.com

Министерство здравоохранения Литвы заявило, что результаты тестирования на коронавирус для жителей будут доступны по интернету.

По данным министерства, жители смогут быстро и удобно узнать ответы своих лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию (COVID-19), не выходя из дома, на сайте здравоохранения esveikata.lt.

Жителям напоминают, что при появлении симптомов инфекции, т.е. внезапно начавшийся кашель, одышка, если человек путешествовал за границей или контактировал с потенциально зараженным человеком, нужно звонить по короткому бесплатному номеру 1808.

Министерство здравоохранения рекомендует избегать массовых мероприятий, работать и оставаться дома, при общении вживую держаться на расстоянии от других людей и уделять пристальное внимание гигиене.

На сегодняшний день в Литве было выявлено 160 случаев коронавируса, один человек умер, а один вылечился.

Информация ЛК по сообщению BNS

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