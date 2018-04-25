Результаты тестирования на коронавирус можно будет узнать по интернету

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Министерство здравоохранения Литвы заявило, что результаты тестирования на коронавирус для жителей будут доступны по интернету.

По данным министерства, жители смогут быстро и удобно узнать ответы своих лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию (COVID-19), не выходя из дома, на сайте здравоохранения esveikata.lt.

Жителям напоминают, что при появлении симптомов инфекции, т.е. внезапно начавшийся кашель, одышка, если человек путешествовал за границей или контактировал с потенциально зараженным человеком, нужно звонить по короткому бесплатному номеру 1808.

Министерство здравоохранения рекомендует избегать массовых мероприятий, работать и оставаться дома, при общении вживую держаться на расстоянии от других людей и уделять пристальное внимание гигиене.

На сегодняшний день в Литве было выявлено 160 случаев коронавируса, один человек умер, а один вылечился.

Информация ЛК по сообщению BNS