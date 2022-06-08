РФ готова обсудить с Украиной вывоз зерна — Лавров

Лавров сказал, что если Украина разминирует порты, РФ не будет пользоваться этой ситуацией в рамках военной операции.

«Когда и если Украина пойдет на разминирование и позволит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в пользу спецоперации. Это гарантии президента России и мы готовы это оформить тем или иным способом», — сказал Лавров.

Также он прокомментировал возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

«Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на недели. Он заявлял уже неоднократно: Я буду разговаривать, переговоры возобновим, только если русские уберут свои контингенты на линию 24 февраля. Но это несерьезный подход, к тому же полностью противоречащий тем инициативам, которые украинская делегация сама выдвигала 29 марта здесь же, в Стамбуле», — сказал он.

По словам Лаврова, необходимо, чтобы переговорные команды возобновили работу.

В тоже время, Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поддерживает требование России отменить часть ограничений в области экспорта агропродукции. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду, 8 июня, в Анкаре, сообщает ЭФЭ.

«Совершенно законно, в обмен на согласие пропускать грузы с зерном и подсолнечным маслом из Украины на мировой рынок, добиваться устранения препятствий для российского экспорта. Считаем, что это было бы справедливо», — заявил турецкий министр.

«Недостаточно просто говорить, что такие российские товары, как зерновые и удобрения, не находятся под санкциями. А именно такие заявления мы в последние время слышим. Считаем, что также нужно принять меры, позволяющие судам, перевозящим эту продукцию, заходить в порты, получать там доступ к логистическим сервисам, таким как возможность банковских платежей», — добавил Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что Турция подготовила дорожную карту, чтобы экспортировать украинское зерно. Этот вопрос Анкара обсуждает с Москвой, но Украина участия в переговорах не принимает.