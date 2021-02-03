РФ и США продлили договор о ядерных вооружениях

Также Москва призвала Вашингтон проявить конструктивный подход по вопросу стратегической стабильности и откликнуться на российские инициативы в этой сфере.

В свою очередь, госсекретарь Этони Блинкен заявил, что продление договора укрепляет безопасность США и их союзников. «Продление ДСНВ укрепляет безопасность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров, а также всего мира. Неограниченная ядерная гонка поставила бы под угрозу всех нас», — подчеркнул дипломат.

«США намерены и сотрудничать с РФ, как в случае с продлением СНВ-3, и привлекать ее к ответственности за «враждебные действия», — сказал Блинкен.

Также США намерены в предстоящие пять лет вести с РФ переговоры о контроле за всеми типами ядерного оружия, добавил он.

Напомним, при президенте Дональде Трампа США назвали условием продления СНВ-3 то, что обе страны временно заморозят размеры ядерных арсеналов. В России на это предложение американской стороны ответили отказом, назвав его «неприемлимым».

Позже президент России Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 на год без дополнительных условий. По его словам, МИД РФ должен сформулировать официальную позицию Москвы по договору, чтобы получить от США «внятный ответ».

Администрация Джо Байдена быстро согласилась продлить договор на пять лет.

ДСНВ-3 – договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок действия договора истекает 5 февраля 2021 года.