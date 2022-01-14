РФ объяснила, почему требует гарантии безопасности

Фото: МИД РФ

Россия отребует гарантии безопасности, поскольку не может доверять НАТО. Такую причину озвучил в четверг, 13 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

«У истории нет сослагательного наклонения, и президент России, давший МИД задание срочно выйти на договоренности о юридически обязывающих гарантиях безопасности, как раз и сформулировал то, какой урок мы все извлекли из прошедшего периода: верить людям в НАТО и в натовских странах просто не получается», — заявил дипломат.

«Это время прошло, закончилось. Время полутонов осталось позади, время иллюзий давно уже в глубоком прошлом. Мы не будем плакать о пролитом молоке, это несерьезно и несолидно», — добавил Рябков.

По его словам, Москву не должны волновать процессы внутри НАТО, главное — результирующий ответ на российские инициативы.

«НАТО функционирует как такой черный ящик: закачиваешь одно, а что будет на выходе можно, наверное, предсказать, но гарантировать нельзя», — сказал Рябков.