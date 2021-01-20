РФ подала заявку в ЕС на регистрацию своей COVID-вакцины

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление о регистрации вакцины Спутник V от коронавируса в Евросоюзе. Европейские специалисты провели научную консультацию для разработчиков препарата, сообщает пресс-служба РФПИ в Twitter.

«РФПИ подал заявление о регистрации вакцины и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнется в феврале. Решение Европейского агентства лекарственных средств о предоставлении Спутнику V регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что накануне эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) провели научную консультацию для разработчиков Спутника V.