РФ покинет договор по открытому небу в конце года

«Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Беларусь. О выходе из этой группы также проинформированы все государства-участники и отдельно — белорусские партнеры», — добавили в МИД РФ.

В ведомстве отмечают, что выход России из договора показал, что попытки добиться односторонних преимуществ, игнорируя интересы и озабоченности Москвы, обречены на провал.

Напомним, президент РФ Владимир Путин денонсировал договор 7 июня.

22 ноября прошлого года о выходе из Договора по открытому небу объявили в США. Причиной этого там назвали то, что Россия не выполняет своих обязательств по нему.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 23 стран-членов ОБСЕ. В настоящий момент число участников документа достигло 34, включая США и Россию. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.