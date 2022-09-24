РФ резко увеличит расходы на оборону — Bloomberg

Расходы, связанные с национальной безопасностью и правоохранительными органами, увеличатся на 40%: в 2023 году их оценили почти в $70,2 млрд (вместо $48,9 млрд), а в 2024-м — $71,8 млрд (вместо $50,1 млрд).

В целом за трехлетку расходы РФ на национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность составят в среднем 5,7% ВВП.

Также Bloomberg отмечает, что дефицит бюджета-2023 увеличится до 2% ВВП с 0,9% в 2022 году. Издание отмечает, что перенаправление ресурсов и рабочей силы на нужды вооруженных сил будет истощать экономику в условиях рецессии.

«Это также грозит перерасти в нагрузку на государственные финансы, особенно в связи с усилением противостояния по поставкам энергоресурсов из России в Европу», — сказано в сообщении.

В частности, ожидается, что годовой экспорт трубопроводного газа из РФ сократится почти на 40% в 2023-2025 годах, в то время как отгрузка сырой нефти несколько увеличится.