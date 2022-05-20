РФ создаст новые части в ответ на расширение НАТО

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Россия в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО создаст 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил глава Минобороны РФ Сергея Шойгу.

«Заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи Финляндия и Швеция. Таким образом в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность. Принимаем меры адекватного противодействия… До конца года в Западном военном округе будет сформировано 12 воинских частей и подразделений», — сказал он.