РФ созывает Совбез ООН из-за поставок оружия Киеву

«Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке. Эта проблема создает реальную угрозу международному миру и безопасности и заслуживает прицельного внимания Совета Безопасности. Поэтому мы просим индийское председательство созвать по ней отдельное заседание в пятницу, 9 декабря», — заявил Небензя.

Он также сообщил, что видит «угрозу, исходящую от Украины». По его словам, если ее не «удастся устранить миром — Россия это сделает военным путем».

«Если эти цели (цели полномасштабного вторжения россии в Украину — ред.) не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в «нормальное, добрососедское государство», из которого не будет исходить угроза РФ, значит, эта цель будет достигнута путем военным», — заявил Небензя.