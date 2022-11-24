РФ вновь использует голод для своих целей — Нильсен в годовщину Голодомора

«Не позволяя Украине экспортировать зерно в страны, лишенные продовольствия, Россия в очередной раз доказывает, что выбирает для достижения своих геополитических целей один и тот же тактический и политический инструмент — голод. А еда, как и все остальное, превращается в оружие», — сказала глава парламента.

В четверг литовский парламент минутой молчания почтил память жертв Голодомора, искусственно спровоцированного советской властью голода в Украине.

«Сознательно вызванный искусственный голод в Украине в 1932-1933 годах был садистским планом Сталина по уничтожению украинской идентичности и физическому уничтожению крестьян, интеллигенции, которые могли бы восстановить государственность и независимость Украины», — сказала Чмилите-Нильсен, вспоминая жертв голода.

Она сказала, что есть достаточно доказательств того, что советские власти преднамеренно конфисковали зерновые культуры и слепо закрыли границы, чтобы украинцы не могли спастись от голодной смерти.

«Архивные документы также свидетельствуют о том, что в то время, когда на территории Украины свирепствовал голод, Советский Союз вывозил зерно за границу», — сказала председатель Сейма.

В своем выступлении она также призвала иностранные парламенты и международные организации последовать примеру Литвы и признать Голодомор и нынешние военные действия России геноцидом украинского народа, добиваться привлечения России к ответственности за геноцид военного времени и преступления против человечености.

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