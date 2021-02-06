РФ высылает трех дипломатов из-за участия в акциях протеста

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Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии из-за их участия в акциях в Москве и Санкт-Петербурге 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Россияне считают, что это не соответствуют их дипломатическому статусу, пишет ТАСС.

«Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении МИД РФ.

Участие в акциях сотрудников иностранных посольств в российском ведомстве назвали неприемлемыми.