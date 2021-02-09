РФ высылку своих дипломатов считает необоснованной

В ответ на это данные страны объявили о высылке российских дипломатов.

«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», — сказала она.