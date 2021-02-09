РФ высылку своих дипломатов считает необоснованной

МИД России считает необоснованными и недружественными решения Германии, Польши и Швеции о высылке российских дипломатов, заявила в понедельник, 8 февраля, представитель ведомства Мария Захарова, пишет ТАСС.
Напомним, на прошлой неделе РФ выслала дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в акциях в поддержку Алексея Навального.
В ответ на это данные страны объявили о высылке российских дипломатов.
«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», — сказала она.