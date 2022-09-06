РФ заработала на энергоносителях в 1,5 раза больше затрат на войну — СМИ

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Доходы РФ от экспорта ископаемой энергии за шесть месяцев войны в Украине значительно превысили затраты на вторжение. Об этом говорится в отчете финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.

Установлено, что доход РФ за этот период составил эквивалент в 158 млрд евро, а стоимость вторжения оценивается в 100 млрд евро.