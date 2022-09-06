РФ заработала на энергоносителях в 1,5 раза больше затрат на войну — СМИ

Доходы РФ от экспорта ископаемой энергии за шесть месяцев войны в Украине значительно превысили затраты на вторжение. Об этом говорится в отчете финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spiegel.
Установлено, что доход РФ за этот период составил эквивалент в 158 млрд евро, а стоимость вторжения оценивается в 100 млрд евро.
Анализ показал, что ЕС был самым большим покупателем — на 85 млрд евро, за которым следовал Китай с 35 млрд евро.
В ЕС по закупке российских энергоресурсов лидирует Германия (19 млрд евро), этот результат следует сразу за китайским.
Аналитик CREA Лаури Милливирта объяснил, что Россия «все еще получает рекордные доходы» от ископаемого топлива, несмотря на падение объемов экспорта.
«Чтобы бороться с этим, правительства должны ввести тарифы или ограничение цен на импорт из России и ускорить меры по энергосбережению. Прежде всего, необходимо сократить потребление нефти и газа путем ускорения использования чистой энергии и электрификации посредством тепловых насосов и электромобилей», — считает Милливирта.
Ранее сообщалось, что ЕС готов к прекращению поставок газа из РФ.korrespondent.net