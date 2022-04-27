Рига может перехватить круизный бизнес у Санкт-Петербурга

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Иностранные круизные лайнеры бойкотируют Санкт-Петербург и ищут новые причалы, которые могла бы предоставить Рига и другие латвийские порты.

Паром Tallink предпочел стать отелем для украинских беженцев

Здесь надо принять во внимание решение эстонской судоходной компании Tallink не возобновлять этим летом паромное сообщение по маршруту Рига-Стокгольм. Эстонский паром появился в Рижском порту в начале апреля и вроде бы готовился к туристическому сезону, но потом отправился в родной город, чтобы стать плавучим отелем для украинских беженцев. Предприниматели, вероятно, предпочли скромный, но гарантированный государством доход, так как гостиница будет оплачена Эстонией.

Вполне вероятно, что предприниматели правильно оценили риски. Во-первых, цена на топливо, которое паром должен был бы потреблять в огромных количествах как для движения, так и для комфорта пассажиров, выросла и, вероятно, продолжит расти. Во-вторых, по мере роста цен на продукты питания и все другие товары и услуги снижается платежеспособность потенциальных пассажиров. По крайней мере, в Латвии.

По словам управляющего Рижского свободного порта Ансиса Зелтиньша, сейчас идет поиск замены Tallink на маршруте Рига — Стокгольм.

Рижский порт планирует 120 заходов круизных судов

Тем не менее, в более богатых странах все еще есть достаточно состоятельных людей, которые могут заполнить круизные лайнеры. 12 апреля в Рижский порт прибыло первое в нынешнем туристическом сезоне судно MV Hamburg с 324 пассажирами.

Теперь круизные лайнеры будут прибывать в Ригу почти каждый день. Ансис Зелтиньш рассказал Neatkarīgā, что в этом сезоне запланировано 120 заходов круизных судов, которые доставят в Ригу до 130 тысяч пассажиров. Такие цифры тянут на рекорд, ведь столько круизных лайнеров и пассажиров в Риге было не то что за последние пару лет, а вообще никогда.

Этот рекорд, если он будет достигнут, станет результатом войны, развязанной Россией против Украины. Судовладельцы и туроператоры решили бойкотировать Россию, иностранные круизные лайнеры обходят стороной и Санкт-Петербург, хотя он находится далеко от полей сражений.

Таким образом Санкт-Петербург еще на год останется без иностранных туристов. 11 из 11 иностранных судоходных компаний, которые ранее включали Санкт-Петербург в свои маршруты, отказались от посещения «северной столицы» России.

Это создало ситуацию, когда необходимо найти новые причалы и возможности для развлечения туристов. Перехватить у Санкт-Петербурга этот поток имеет шанс Рига. Впрочем, Ансис Зелтиньш признает, что разговоры о возможном расширении войны на всю Европу могут отпугнуть туристов.

Паромы продолжают ходить из Вентспилса и Лиепаи

Сейчас пассажирские морские рейсы из и в Латвию обеспечиваются паромами, которые зарабатывают параллельно тремя способами. Во-первых, грузовыми перевозками. Во-вторых, доставляя людей в определенное место и в определенное время. В-третьих, развлекая туристов на судах. Поэтому паромное сообщение из Вентспилса в шведский Нюнесхамн и из Лиепаи в немецкий Травемюнде и польский Гданьск продолжается и во время войны. В первом квартале этого года Вентспилсский порт обслужил более 57 тысяч пассажиров, Лиепайский — 12 342.