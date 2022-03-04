Римас Туминас: Мы должны учиться любить жизнь

Фото BNS/Лукаса Баландиса*

Художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве Римас Туминас сообщил, что уже ушел с этой должности, которую занимал с 2007 года.

Накануне министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал от администрации Вильнюсского Малого театра уволить Римаса Туминаса, который этот театр создал и которым руководил в течение многих лет.

«Директора Вильнюсского Малого театра Симонаса Кебласа информировали, я жду или ясного, недвусмысленного увольнения Туминаса, или пусть директор сам кладет на стол заявление об увольнении с должности», – написал С. Кайрис в социальной сети Facebook.

«Извините, но я не вижу никакой разницы между уважаемым режиссером и пьяным российским солдатом, который лезет на чужую землю», – сказал министр. С. Кайрис также заявил, что «никто из российских исполнителей больше не ступит на землю Литвы, неважно, выступал он на оккупированной территории или нет».

Тем временем в Facebook, на странице пресс-атташе Театра Вахтангова, появился развернутый комментарий Р. Туминаса текущих событий.

– С чего начать? Я уже давно планировал ехать в Вильнюс, продолжить свое лечение и дела – как и здесь, в больнице, так и там мне нужен присмотр врачей. Я уже привык к этому, но мне обидно такое совпадение с последними событиями наших дней, – говорит Р. Туминас.

И пусть спектакль «Война и мир» будет нашим ответом, лозунгом, позицией – не только моей, но и всего театра: как народы проходят через трагедии и страдания, как мы понимаем, как мы ненавидим это и как мы должны посочувствовать этим народам. «Война и мир» – это наш ответ.

Как я учусь любить? Словами Безухова можно сказать: «Вот я, и все во мне». То есть я хочу сказать: я строил в себе театр долго, выстроил, и это уже не отнять у меня, не украсть. Там где я, там и театр. Я так жил и так живу, иногда сомневаясь, но веря в свою профессию. Я рад, что мы чего-то достигли, какого-то света. Заняли позицию чистоты, откровенности, выгоняя пошлость, бескультурье из нашей театральной жизни. Мы не имеем права лгать, прикидываться, быть ненастоящими. Надо быть верными, открытыми и ни в коем случае не грешить. Это же наша профессия – быть честными, не лгать. Теперь мы живем в таком сложном мире, где обман и ложь стала нормой жизни. Как Гоголь говорил в «Ревизоре»: «О чем говорить, если не соврать?». Так вот, соврать стало нормой, а для театра – это беда. Это единственная инстанция, где мы не должны этого допускать.

Я принял решение еще в прошлом году, и это потом вылилось в моем заявлении – 9 февраля. К этому решению и размышлению меня подтолкнул и возраст, и преследующие меня болячки.

При всем том, что я ненавижу, как и все, смерть, смерть бессмысленную, которая происходит в эти дни, я как человек не принимаю и не оправдываю происходящего. И мне жаль народ, который стал заложником этой трагедии. Мы очень быстро осознаем, что это трагедия. И я могу посочувствовать и пожалеть, что в такую трагедию попал прекрасный и талантливый народ.

Что касается Вильнюса и его реакции… Я был символически художественным руководителем театра и, хотя и обещал, не ставил там ни одного спектакля. Как создателя театра они меня оставили – как отца, как патриарха, как художественного руководителя, советника.

Высказывание Министра культуры Литвы по поводу меня… я прекрасно его понимаю, не осуждаю, он прав. Он иначе не мог рассуждать – он представитель власти, представитель Литвы, а Литва страна Евросоюза. И я, как по Островскому, «без вины виноватый». Театр во мне, театр со мной – вот я. Так что ничто не может у меня его отобрать или уничтожить. Только смерть. Это смерть решает – не министр культуры, не политические деятели, никто – только смерть. Госпожа смерть, которая решит, как поступить.

Еще раз хочу выразить беспокойство и несогласие с тем, что происходит. И потому вопреки всему мы должны вкладывать в этот спектакль, который стал нашим знаменем, веру в человека, осуждение и ненависть к войне, к смерти. И торжество мысли Толстого – учиться любить жизнь. Вот это и остается. Оно исключает любые конфликты – национальные, межнациональные и т.д. Эта любовь к жизни пускай сопровождает нас до конца наших дней».

Тем временем

4 марта стало известно, что Малый Вильнюсский театр расторг трудовой договор с основателем и художественным руководителем этого театра Римасом Туминасом.

По сообщению театра, договор расторгается с пятницы. В своем сообщении театр отмечает, что на минувшей неделе получил требование министра культуры Литвы о том, чтобы глава театра Симонас Кяблас уволил Туминаса с занимаемой должности.

В этот же день 24 февраля, как говорится в сообщении, театральная общественность получила позицию Туминаса по поводу осуществляемых Владимиром Путиным военных преступлений в Украине.

«То, что произошло, что происходит, выходит за рамки здравого смысла, поэтому я полностью разделяю строгую позицию министра культуры Симонаса Кайриса в отношении всех лиц, связанных сегодня с Россией и конкретно в отношении меня. Литва не может поступать иначе», – цитируются в сообщении слова Туминаса.

«Я хочу заявить, что министр полностью прав, как и право все демократическое сообщество, Евроюз, власти Литвы, народное мнение: то, что делает Россия является агрессией, попыткой вернуть империю, ее владения, это оккупация, преступление», – заявил режиссер.

Он также утверждает, что 9 февраля подал в отставку с поста художественного руководителя московского Театра им. Евгения Вахтангова, однако сам театр утверждает, что Туминас числится работающим в нем.

С 2007 года он работает художественным руководителем московского театра, одновременно занимая должность и в вильнюсском Малом театре.

Туминас является одним из учредителей Малого театра, в 1994 году он был награжден Национальной премией Литвы в области культуры и искусства.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ