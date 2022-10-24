Риши Сунак объявил о выдвижении на должность премьера Британии

«Выбор, который наша партия сделает сейчас, решит, будет ли у следующего поколения британцев больше возможностей, чем предыдущее. Именно поэтому я желаю быть вашим следующим премьер-министром и лидером Консервативной партии. Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и добиться успеха в нашей стране», — заявил Сунак.

Напомним, Сунак стал вторым кандидатом, который официально баллотировался. Он уже заручился поддержкой более чем 100 депутатов. Первым кандидатом стала лидер британской Палаты общин Пенни Мордонт.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также намерен принять участие борьбе за должность главы Консервативной партии.

Как свидетельствуют данные опроса, 43% британцев уверены, что Сунак хорошо справится со своей задачей.