Риск эскалации и провокаций: НАТО о ситуации на границе Польши и Беларуси

В НАТО осудили действия Беларуси по созданию искусственного кризиса с мигрантами на границах с соседними государствами-членами ЕС. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

«Североатлантический совет решительно осуждает продолжающуюся инструментализацию нелегальной миграции, искусственно созданную Беларусью в рамках гибридных действий, направленных против Польши, Литвы и Латвии в политических целях», — говорится в сообщении.

В НАТО выразили солидарность с Польшей, Литвой, Латвией. Также в организации поддерживают меры, которые союзники применяют в ответ.

«Мы будем сохранять бдительность в связи с риском дальнейшей эскалации и провокаций со стороны Беларуси на ее границах с Польшей, Литвой и Латвией, и будем продолжать отслеживать последствия для безопасности Североатлантического союза. Союзники по НАТО призывают Беларусь прекратить эти действия, уважать права человека и основные свободы и соблюдать нормы международного права», — отмечается в заявлении Альянса.