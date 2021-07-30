Риски финансовой системы

Фото pixabay.com

Бюджетные показатели Литвы соответствуют среднестатистическим данным Евросоюза.

Дефицит бюджета

Скорректированный дефицит бюджета Литвы в первом квартале этого года составил 5,8% внутреннего валового продукта (ВВП) и был ниже, чем в общем в государствах Евросоюза, сообщил Евростат. Об этом информирует BNS.

Дефицит бюджета Эстонии составил 3,4%, Латвии – 8,6% ВВП, опубликовала на минувшей неделе предварительные данные статистическая служба Евросоюза. В целом дефицит стран ЕС составил 6,8% ВВП, только в зоне евро – 7,4% ВВП.

Госдолг

В первом квартале этого года госдолг Литвы составил 22,6 млрд евро, или 45,6% внутреннего валового продукта (ВВП) – этот показатель был ниже среднего по Евросоюзу, сообщило европейское статистическое агентство.

По данным Евростата, долг властей Латвии составил 13,4 млрд евро, или 45,7% ВВП, Эстонии – 5,1 млрд евро, или 18,5% ВВП. Долг эстонских властей был самым низким в ЕС.

Наиболее задолжавшей страной оставалась Греция, где госдолг составлял 209,3% ВВП.

По данным Евростата, совокупный долг государств ЕС составил 92,9% ВВП, а только в государствах зоны евро – 100,5% ВВП.

Перегрев рынка недвижимости

Крупнейший риск для финансовой системы Литвы представляет возможный перегрев рынка недвижимого имущества и кибернетические преступления, утверждает Банк Литвы (БЛ).

Проведенный Банком Литвы новейший опрос финансовых учреждений также показал, что риск экономических последствий по причине коронавируса такой же острый, как и год или полгода назад.

«Хотя неопределенность по причине экономических последствий пандемии все еще высока, сильно активизировавшийся в первой половине этого года рынок недвижимого имущества зажег лампочку повышенного внимания финансовых учреждений из-за риска перегрева», – отметил глава отдела макропруденциального анализа Банка Литвы Альгирдас Прапестис.

Риск неравномерного развития цен на недвижимость сейчас самый высокий с 2014 года, когда этот вопрос был включен в опрос. Этот риск впервые оценен как более высокий или средний.

Риск финансового состояния компаний все еще актуален – более четверти респондентов (28%) ответили, что именно этот риск самый важный. Основная часть (60%) прогнозирует большие убытки в будущем по причине роста неплатежеспособности компаний.

Риск кибератак также становится все более важным для финансовых учреждений. Почти четверть опрошенных организаций столкнулись с кибератаками в первой половине года, что в три раза больше, чем в 2019 году.

Банк Литвы дважды в год проводит опросы финансовых учреждений. В опросе участвовали 55 респондентов, из них 11 банков и отделений иностранных банков, 12 кредитных уний и 22 прочих финансовых учреждения (лизинговые компании, компании финансового посредничества, управления инвестициями). Опрос проходил 26 мая – 15 июня.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ