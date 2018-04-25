Роды на дому: назад к природе или игра в рулетку?

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На минувшей неделе вновь произошел инцидент, связанный с желанием роженицы провести роды на дому.

Как сказала BNS представитель Единого центра помощи Вилма Юозявичюте, медики были вызваны к роженице на дом, они хотели увезти ее в больницу. Однако женщина отказалась ехать и выгнала врачей из дома, поэтому была вызвана полиция.

Представитель столичной полиции Юлия Самороковская сказала, что полиция сообщение о родах на дому получила в 10.27. Медики сообщили, что это были не первые роды у женщины.

Как мы уже сообщали, в прошлом месяце в Вильнюсе рожавшая на дому женщина потеряла ребенка. Сообщение о мертвом новорожденном 22 августа около 6 утра передали медики скорой помощи.

Роды на дому, завершившиеся смертью новорожденного, расследуются как лишение жизни по неосторожности, сообщила BNS прокуратура.

«22 августа было начато досудебное расследование по факту лишения жизни по неосторожности», — сказала представитель прокуратуры.

По данным полиции, женщина (1979 г. р.) рожала дома в воде с помощью повитухи. Родившийся мальчик не подавал признаков жизни. Его пытались реанимировать медики скорой помощи, но в итоге констатировали смерть. Мать ребенка была доставлена в больницу.

Порядок родов на дому вступил в силу с начала этого года, но еще ни одно учреждение не получило на это лицензию. Поэтому, как сказала представитель Министерства здравоохранения Лина Бушинскайте-Шрюбене, это означает, что принятие родов на дому было нелегальной деятельностью.

«Проще говоря, роды на дому являются лицензионной деятельностью, а в настоящее время лицензии ни у кого нет, никто даже не обращался с просьбой. Значит, то, что произошло, является ничем иным, как нелегальной деятельностью», — сказала она.

Cторонники домашних родов в качестве аргумента приводят пример прабабушек: мол, раньше прямо в поле рожали и дальше шли работать. Беременность и роды — это не болезнь, а естественный процесс, ничего опасного в нем нет, уверяют они. Однако младенческая смертность, с современной точки зрения, в те времена была очень высокой. По данным демографов начала прошлого века, например, на территории России до одного года не доживала почти треть рожденных живыми детей, причем причиной каждой пятой смерти была, как тогда выражались, врожденная слабость. Женская смертность, по статистике того времени, почти в полтора раза превышала мужскую. Среди причин первое место принадлежало смерти молодых здоровых женщин в родах и в ранний послеродовой период. Средний возраст, в котором умирали женщины того времени, — 25–35 лет.

По свидетельству историков, тогда первые роды считались своего рода «пробными». Бог дал — родила живого ребенка. Если ребенок родился мертвым, а сама мама выжила — значит, в следующий раз женщина знает, как себя вести в родах. Такое отношение к первым родам и сейчас существует во многих странах Азии и Африки.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ