«Роковое наследство»

Эта гениальная комедия заставит смеяться и переживать за судьбу внезапно разбогатевшего наследника.

Получил большое наследство? Хорошо! Вместе с деньгами получил проблемы умершего родителя — сложно, но очень весело.

В спектакле, как и в жизни, за все приходится платить: здоровьем, финансами, хорошими отношениями с любимыми. Неразрешенные старые проблемы заставляют героев распутывать цепь прошлых событий, но делают они это с неподражаемым обаянием и юмором.

Закрученный сюжет, оригинальные режиссерские находки, великолепная игра именитых актеров никого не оставят равнодушным.