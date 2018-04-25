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Культура

«Роковое наследство»

Эта гениальная комедия заставит смеяться и переживать за судьбу внезапно разбогатевшего наследника.

Получил большое наследство? Хорошо! Вместе с деньгами получил проблемы умершего родителя — сложно, но очень весело.

В спектакле, как и в жизни, за все приходится платить: здоровьем, финансами, хорошими отношениями с любимыми. Неразрешенные старые проблемы заставляют героев распутывать цепь прошлых событий, но делают они это с неподражаемым обаянием и юмором.

Закрученный сюжет, оригинальные режиссерские находки, великолепная игра именитых актеров никого не оставят равнодушным.  

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Великолепная игра Сергея Астахова и Дарьи Поверенновой не оставит никого равнодушным. А участие в спектакле народной артистки России, лауреата премии «Оскар» Американской киноакадемии, выдающейся русской актрисы Веры Алентовой превращает премьеру спектакля «Роковое наследство» в настоящее театральное событие.

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