Эта гениальная комедия заставит смеяться и переживать за судьбу внезапно разбогатевшего наследника.
Получил большое наследство? Хорошо! Вместе с деньгами получил проблемы умершего родителя — сложно, но очень весело.
В спектакле, как и в жизни, за все приходится платить: здоровьем, финансами, хорошими отношениями с любимыми. Неразрешенные старые проблемы заставляют героев распутывать цепь прошлых событий, но делают они это с неподражаемым обаянием и юмором.
Закрученный сюжет, оригинальные режиссерские находки, великолепная игра именитых актеров никого не оставят равнодушным.
Великолепная игра Сергея Астахова и Дарьи Поверенновой не оставит никого равнодушным. А участие в спектакле народной артистки России, лауреата премии «Оскар» Американской киноакадемии, выдающейся русской актрисы Веры Алентовой превращает премьеру спектакля «Роковое наследство» в настоящее театральное событие.
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