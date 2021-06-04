Роман Протасевич дал интервью телеканалу ОНТ

«Я это открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые обнародовали призывы выйти на улицу девятого числа [9 августа 2020 — день выборов президента Беларуси] … И дальше я признавал, что призывы, которые публиковал в том числе и я, они стали следствием того, что на улице, собственно, начался бесконтрольный беспорядок», — сказал Протасевич.

Белорусского оппозиционера также спросили об отношении к Лукашенко: «Когда я стал все больше и больше втягиваться именно не в журналистскую работу, а в политическую… тем больше я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто попытка давления. И что во многих моментах он совершал, извиняюсь за такое выражение, как человек со стальными яйцами».

Еще одно «признание» Протасевича касалось и белорусской оппозиции во главе со Светланой Тихановской. Он заявил, что деятельность оппозиции финансируют литовские налогоплательщики и «частные спонсоры», а инициативе Белорусский дом в Варшаве польское правительство напрямую выделил 50 млн злотых.

Оппозиционер также назвал якобы цель санкций против Беларуси — чтобы ее экономика «рухнула быстрее. Если [это произойдет], люди выйдут на улицы для того, чтобы … это будут голодные бунты. И это, собственно, и является одной из целей экономических санкций».

Также Протасевич заявил, что за перехватом самолета, на котором он летел, может стоять член штаба Тихановской Даниил Богданович, с которым у Протасевича якобы был конфликт.

Кроме того, Протасевич раскритиковал Степана Путило, который вместе с ним основал Telegram канал NEXTA, и назвал последний «дойной коровой». Также блогер заявил, что его якобы пытались отстранить от различных проектов, которые основывала белорусская оппозиция.