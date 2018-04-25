«Романсы — это доза любви для всех возрастов»

Виктория Кангина, меццо-сопрано, молодая русская оперная певица, в Вильнюсе будет исполнять избранные классические романсы Чайковского и Рахманинова.
В 2016 году она дебютировала в одном из самых роскошных и дорогих русских оперных театров России в городе Астрахань.
Она исполняет главные роли в операх Бизе, Россини, Моцарта, Римского- Корсакова,Чайковского, Бородина и др.
Обладая впечатляющим голосом меццо, Виктория стала победителем самых престижных российских вокальных конкурсов, среди которых Международный конкурс песни имени Н. Шпиллер в Москве.
Классические романсы — одна из самых популярных форм русской камерной музыки, которую Виктория представляет своей аудитории.
Пока Виктория была в Вильнюсе, записывая свой дебютный диск, мы встретились с ней, чтобы выпить кофе с шоколадным тортом (она обожает шоколад и какао), и у нас была возможность сделать короткое интервью.
— Виктория, почему романсы?
— Они являются золотым источником русской музыки и поэзии.
Также они раскрывают наши скрытые эмоции, вкус к жизни и богатство нашего внутреннего мира,чтобы понять, кто мы на самом деле.
— Не слишком серьезное мышление для молодой талантливой певицы?
— Во время оперных спектаклей мы являемся персонажами и скрываемся за костюмами.
В исполнении камерной музыки каждая песня становится моей очень личной интерпретацией.
Быть молодым — не значит думать поверхностно.
Я очень рада, что на моих концертах основная публика — это молодые люди.
— Почему только Чайковский и Рахманинов?
— Это был выбор для моего дебютного CD, который будет выпущен во время концерта в Нью-Йорке в этом году.
Моя пианистка Татьяна Сотникова является интеллектуальным виртуозом в романсах Чайковского и Рахманинова, много лет училась у величайших русских пианистов.
Один из моих любимых романсов Рахаманинова, который прозвучит в программе, «Сирень», приуроченный к дню его свадьбы, был написан им 29 апреля и исполнен для избранных гостей 30 апреля 1902г.
Меццо-сопрано Виктория Кангина впервые выступает в Литве — в Вильнюсе, в зале Ратуши, 30 апреля в 18:30.
В программe прозвучат русскиe романсы, посвященныe новому поколению меломанов, ищущих сильных впечатлений от музыки и поэзии.
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