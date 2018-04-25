Росатом в начале августа планирует физпуск БелАЭС

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«Росатом» в начале августа планирует физпуск Белорусской АЭС.

«Из главных новостей на зарубежных стройках отмечу Беларусь, где активно работаем над получением разрешения на проведение физического пуска. Рассчитываем, что он состоится в первых числах августа», — говорится в очередном обращении главы «Росатома» Алексея Лихачева, опубликованном на сайте госкорпорации.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго — в 2021 года. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).