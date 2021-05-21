Российская Abbyy отрицает обвинения Литвы в небезопасном оборудовании

Она отмечает, что облачные технологии Abbyy используют «надежных поставщиков услуг, строгий контроль и мощное кодирование данных».

«Кроме того, ABBYY соблюдает действующие правила использования коммерческих и личных данных, такие как Общий регламент защиты данных. Безопасность облачных решений Abby регулярно проверяется независимыми экспертами, безопасность подтверждена сертификатами SOC2 и/или HITRUST», – отмечает компания.

О том, что важные финансовые ведомства страны продолжают использовать обеспечение Abbyy, хотя их об этом предупреждали, на минувшей неделе заявил председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас, ссылаясь на данные Национального центра кибернетической безопасности (НЦКБ).

По словам М. Маяускаса, данные НЦКБ указывают, что российское правовое регулирование предоставляет службам разведки и безопасности «правовые полномочия и технические возможности получить доступ к субъектам России и зарубежных государств, которые используют российское программное обеспечение».

«Под это подпадает и оборудование, создаваемое именно производителями ABBYY, офис которых находится в Москве. Поэтому конфиденциальность, целостность и доступность услуг, предоставляемых именно этой организацией, может оказаться под воздействием третьих стран», – отметил М. Маяускас.

В комментарии Abbyy также отмечается, что в используемая в Литве программа eFormFiller была создана именно для финансовых ведомств Литвы, и «никогда не использовалась в Украине».

Согласно данным журналистского расследования Литовского радио и ТВ (LRT), в июне 2017 года использовавшаяся в Украине программа бухгалтерского учета BBYY eFormFiller, предназначенная для обмена электронными документами между предприятиями, подверглась вирусной атаке. По словам бывшего советника министра экономики Украины Дарюса Тамаускаса, после атаки вируса с русским названием notPetya в Киеве большая часть компьютеров в частном и государственном секторах была просто отключена, а работников отпустили домой.

Abbyy отмечает, что создаваемое ею программное обеспечение «не является аналогом бухгалтерских программ», а предназначена для смарт-обработки документов, и еще раз подчеркивает, что eFormFiller была создана в 2003-ом для литовских ведомств и в данный момент не поддерживается.