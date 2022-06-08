Российская агрессия сблизила союзников, необходимо усиливать НАТО, заявил Г. Науседа

Российская агрессия сблизила союзников, однако в дальнейшем НАТО следует укреплять оборону, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Об этом он сказал в среду после встречи с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.
«Приближающийся саммит НАТО в Мадриде будет прекрасным поводом для Альянса продемонстрировать решительность, силу и единство перед лицом российской агрессии. Это мы можем сделать путем усиления своей обороны, а особенно усиливая восточные фланг НАТО. Это дело не только этого региона, но и всего Альянса», — отметил Г. Науседа.
Он добавил, что ожидает поддержки от Греции в обсуждении этого вопроса на саммите НАТО.
Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц обещал усилить дислоцированный в Литве международный батальон НАТО, увеличив до размера бригады.
На встрече с лидером Греции Г. Науседа выразил соболезнования по поводу гибели в Мариуполе членов греческой общины.
Лидеры обеих стран обсудили двустороннее сотрудничество, вопросы европейской безопасности и обороны, энергетической независимости, поддержку Украине, европейскую политику добрососедства.
Президент Литвы заявил, что идет интенсивное сотрудничество в ЕС, особенно в сферах экономики, миграции, охраны внешних границ и др.
Г. Науседа подчеркнул, что Европа обязаны увеличивать давление на Россию, а 7 пакет санкций ЕС будет рассмотрен в кратчайшие сроки. Также президент отметил, что важно продолжать Украину, как можно скорее предоставить ей статут кандидата на членство в ЕС.
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