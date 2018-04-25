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Политика

Российская оппозиция соберется в Вильнюсе

Фото сайта www.forumfreerussia.org

9-10 ноября в Вильнюсе в восьмой раз соберется Форум свободной России, в последние годы превратившийся в одно из знаковых событий российской оппозиционной жизни, сообщают организаторы.

В работе форума примут участие гражданские активисты из российских регионов, представители основных оппозиционных организаций и протестных групп, политики и общественные деятели из России, Беларуси, Литвы, с Украины и других стран, международные эксперты, блогеры и журналисты, представители культурной среды: Гарри Каспаров, Олег Сенцов, Лев Пономарев, Марат Гельман, Евгений Киселев, Евгения Чирикова, Андрей Илларионов, Томас Венцлова, Андрюс Кубилюс, Игорь Чубайс и другие.

География форума расширяется — ожидаются участники из 28 стран мира, при этом, продолжает расти число гражданских активистов из российских регионов.

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Подготовлено по сообщениям СМИ

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