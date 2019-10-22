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Российские десантники и авиация прибыли в Беларусь

Фото mil.by

С 21 по 25 октября на Брестском полигоне состоятся совместные учения белорусских и российских десантных войск.

20 октября состоялось торжественное открытие учений.

На полигоне присутствовали 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада ССО ВС Республики Беларусь, а также усиленный парашютно-десантный батальон 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ РФ.

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В ходе учений белорусские и российские десантники отработают навыки практической стрельбы штурмовой авиации, навыки десантирования и ведения огня, а также обучаться навыкам ведения разведывательно-боевых действий в тылу условного противника.

В ходе учений на полигоне будут задействованы 25 единиц техники, в том числе самолеты ИЛ-76, вертолеты Ми-8МТВ-5 и самолеты ЯК-130.

Как пишет БЕЛТА, на учениях будут задействованы 900 военнослужащих.

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