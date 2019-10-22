Российские десантники и авиация прибыли в Беларусь

В ходе учений белорусские и российские десантники отработают навыки практической стрельбы штурмовой авиации, навыки десантирования и ведения огня, а также обучаться навыкам ведения разведывательно-боевых действий в тылу условного противника.

В ходе учений на полигоне будут задействованы 25 единиц техники, в том числе самолеты ИЛ-76, вертолеты Ми-8МТВ-5 и самолеты ЯК-130.

Как пишет БЕЛТА, на учениях будут задействованы 900 военнослужащих.