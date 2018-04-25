Российские инспекторы по контролю над вооружениями прибыли в Литву

Группа российских инспекторов по контролю над вооружениями во вторник начинает осматривать выбранный район в Литве, сообщило Министерство обороны страны.
В выбранном районе инспекторы будут иметь возможность посетить подразделения Вооружённых сил Литвы, ознакомиться с их деятельностью, пообщаться с личным составом, заслушать сообщения командиров Добровольческих сил национальной обороны и механизированной пехотной бригады Geležinis Vilkas (Железный волк).
В соответствии с положениями Венского документа 2011 года инспекторам по контролю над вооружениями будет предоставлена возможность облететь выбранный район на вертолете Вооружённых сил Литвы и удостовериться в том, что незаявленные военные действия не ведутся.
Данный документ обязывает страны ОБСЕ ежегодно предоставлять информацию о своих вооружённых силах, о планах развития обороны и военном бюджете, а также предоставлять предварительную информацию о планируемых военных действиях.
Страны также обязуются принять на своей территории ограниченное количество инспекций и визитов военных экспертов из других стран, и каждая страна ОБСЕ имеет право проверять наличие крупномасштабных необъявленных военных действий и необъявленного военного потенциала в другой стране.
На основе информации, полученной в ходе инспекции, российские инспекторы по контролю над вооружениями подготовят и через внутреннюю сеть ОБСЕ распространят отчёт с оценкой выполнения Литвой обязательств.
В этом году это уже второй визит российских инспекторов по контролю над вооружениями в Литву. Инспекторы по контролю над вооружениями Литвы, в свою очередь, тоже дважды в этом году посещали Россию.BNS
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