Российские исполнители Н. Королева и Х. Шарипов внесены в списки нежелательных в Литве лиц

В список нежелательных в Литве лиц внесены еще два российских исполнителя по причине их концертов в Крыму.

В пятницу Департамент миграции добавил Хабиба-Рахмана Шарипова (Хабиба) и Наталию Порывай (Наташу Королеву) в список лиц, которым запрещен въезд в Литву.

Они не смогут посещать Литву до 21 января 2027 года.

По сообщению литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT, на прошлой неделе в Министерство иностранных дел обратились по вопросу этих исполнителей обратились председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас и его коллега.

Концерт Х. Шарипова (Хабиба), который должен был состояться в Вильнюсе в воскресенье вечером, был отменен.

«Мы получили письмо о том, что человек не желателен в Литве. Как аргумент — концерт для детей в Севастополе. Только сегодня об этом стало известно», — сказал Марэк Гурнович, представитель организаторов концерта.

По его словам, о том, что нежелателен в Литве исполнитель узнал по дороге — после прибытия в Хельсинки, откуда ему просто не пустили в самолет, летевший в Вильнюс.

«Он прошел паспортный контроль и ему просто не позволили вылететь в Вильнюс», — сказал Гурнович.

По словам председателя КНБО, организаторы концертов должны оценивать геополитическую ситуацию, прежде чем приглашать любого исполнителя.

«(…) Мы, вероятно, в нескольких минутах от прямых военных действий против наших друзей в Украине. Такие концерты — полное недоразумение. Я бы не хотел видеть необходимости в запретах или гарантиях со стороны государства, желательно, чтобы такие решения принимались благодаря осведомленности организаторов мероприятия», — сказал Л. Касчюнас.

По той же причине ранее в список нежелательных лиц в Литве были включены российские певцы Олег Газманов, Григорий Лепсверидзе (Лепс) и Филипп Киркоров.

Ф. Киркоров обжаловал это решение Литвы, но проиграл суды.

В мае прошлого года Сейм принял поправки к Закону о правовом статусе иностранцев, которые предусматривают включение в список нежелательных лиц в Литве тех, кто публично выразил поддержку агрессивной политике, проводимой иностранным государством и нарушающей международное право.

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