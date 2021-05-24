Российский консул отказался помочь задержанной в Минске С. Сапеге — С. Тихановская

«Вместе с ним была задержана его девушка София Сапега, ей 23 года, она летела тем же рейсом. По крайне мере от ее родственников мы знаем, что ее доставили на Окрестина (в изолятор временного содержания — BNS). София — гражданка России, и правозащитники сообщают, что российский консул отказался оказывать помощь в ее деле», — утверждает С. Тихановская.

Она сказала, что пока неизвестно, в чем обвиняется девушка.

С. Сапега учится в находящемся в Вильнюсе Европейском государственном университете (ЕГУ).

С. Тихановская утверждала, что постоянно поддерживает связь с родителями задержанного в Минске блогера, создателя информационного канала Nexta Р. Протасевича. Однако ни они, ни нанятый адвокат пока не находят, где держат журналиста.

«В Беларуси родственникам нужно несколько дней, чтобы узнать, где их близкий», — сказала лидер оппозиции.

По ее словам, принудительная посадка пассажирского самолета в Минске показала, что белорусский президент Александр Лукашенко и его режим представляют угрозу не только для белорусов.

«Теперь все понимают, что в опасности не только белорусы. Совершился акт государственного терроризма и теперь под угрозой будет любой пассажир гражданского судна, пролетающего над Беларусью. Режим превратил нашу страну в Северную Корею в центре Европы», — сказала С. Тихановская.

Она сказала, что постоянно поддерживает связь с политиками Евросоюза (ЕС), США.

«Мы настаиваем (…) на введении новых санкций, исключении Беларуси из Международной организации гражданской авиации и запуске расследования, чтобы все виновные понесли наказание. Мы также призываем приостановить членство Беларуси в организациях типа Интерпола, потому что Беларусь использует свое участие в них в политических целях», — сказала С. Тихановская.

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Кроме того, Беларусь подняла в воздух истребитель и военный вертолет для принуждения гражданского самолета к посадке.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta Р. Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В прошлом году Беларусь включила создателей Nexta 22-летнего Степана Путило и 26-летнего Р. Протасевича в список «лиц, участвующих в террористической деятельности», а сам канал объявила «экстремистским» и распорядилась его заблокировать.