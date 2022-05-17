Российский премьер лишил Туминаса правительственной награды

Фото BNS/Юлюса Калинскаса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин издал указ об исключении бывшего художественного руководителя Московского театра имени Вахтангова, режиссера Римаса Туминаса из списка лауреатов премии российского правительства в области культуры.

Такой приказ он подписал в понедельник. Причины подобного решения не называются.

В декабре прошлого года Туминасу была присуждена Государственная премия в области культуры. Его тогда наградили за «значительный вклад в развитие русской культуры», конкретно за поставленную в театре пьесу «Царь Эдип».

Эта самая значительная премия российского правительства составляет 3 млн рублей (тогда — почти 36 тыс. евро).

6 мая Театр им. Вахтангова сообщил, что литовский режиссер прекратил работу в театре.

Туминас был художественным руководителем этого театра с 2007 года. В сообщении указано, что он работал до 9 февраля 2022 года, а с 1 марта этого года по состоянию здоровья ушел в неоплачиваемый отпуск, который проводил в Литве.

Режиссер сказал, что ушел в отставку 9 февраля, но в самом театре заявили, что в то время режиссер продолжал работать.

В интервью российскому телевидению в ноябре прошлого года режиссер, несколько десятков лет проработавший в России, заявил, что не оценивает пакт Мотолова-Риббентропа, как приведший к оккупации Литвы, и не считает русских оккупантами.

После того, как в Литве возникла волна возмущения такой позицией режиссера, Туминас назвал это провокацией против него, заявив, что опубликована лишь часть его высказываний, и сказал, что просил телевидение об опровержении с полной записью и текстом интервью.

В начале марта, когда Россия начала войну в Украине, Вильнюсский Малый театр расторг трудовой договор с основателем и художественным руководителем театра Туминасом.

В 1994 году режиссеру была присуждена Литовская национальная премия в области культуры и искусства.

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