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Российских туристов начали досрочно вывозить из Италии

Фото pixabay.com

Российские туроператоры начали досрочно вывозить туристов из Италии после того как власти распространили режим чрезвычайных мер по борьбе с коронавирусом на всю страну.

По подсчетам экспертов, сейчас в Италии может находиться менее тысячи организованных туристов из РФ, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Продажа туров в Италию приостановлена по рекомендации Ростуризма.

В пресс-службе компании Tez Tour сообщили, что все их клиенты, которые отдыхали горнолыжных курортах страны, покинут Италию 11 марта. В PAC Group рассказали, что досрочный вывоз туристов будет осуществляться рейсами авиакомпаний S7 и Alitalia. Одна из основных проблем при досрочном вывозе россиян — приостановка рейсов и трудности с поиском обратных билетов, отметили в АТОР.

Так, авиакомпания «Победа» приостановила до 31 марта полеты из Москвы в ряд городов Италии, в том числе в Бергамо и Тревизо. «Аэрофлот» сократил число рейсов между Москвой и Миланом. «Уральские авиалинии» приостановили рейсы из Домодедово в Венецию и обратно, а также из Жуковского в Рим и обратно. Utair в период до 17 марта вместо ежедневных рейсов по маршруту Милан-Москва и обратно будет выполнять два рейса в неделю, по средам и воскресеньям.

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Посольство России в Италии в связи с расширением мер против распространения коронавируса предупредило россиян о новых правилах передвижения по стране. Для того, чтобы перемещаться по территории Италии или вылететь за границу, в том числе и в РФ, нужно заполнить специальную форму, указав в ней основание для поездки. Ее нужно предъявить правоохранительным органам в случае проверки.

Основанием для поездки может быть возвращение к месту проживания (в том числе в Россию), подтвержденная служебная необходимость, особая необходимость (например, поездка за продуктами), состояние здоровья. При этом в посольстве предупредили, что итальянские власти могут рассматривать россиян с гражданством в Италии или видом на жительство как граждан Италии/граждан России, постоянно проживающих в Италии, а не в России.

«В связи с этим возможно возникновение правовых коллизий ввиду разности подходов к данному вопросу в российском и итальянском законодательствах», — отметили в дипмиссии. Посольство в связи с этим ждет разъяснений от итальянского МИДа. До получения ответа дипломаты исходят из того, что «все вопросы выезда лиц, имеющих двойное гражданство, будут рассматриваться итальянскими компетентными органами в индивидуальном порядке».

В Италия зарегистрирована самая крупная в Европе вспышка коронавируса, она находится на втором месте после Китая по распространению этой инфекции в мире и по числу летальных исходов. По последним данным, в Италии подтверждено более 10 тысяч случаев заражения и 631 смерть. С 10 марта по 3 апреля вся территория страны объявлена закрытой зоной. Внутренние перемещения между областями запрещены, если на то нет обоснованных причин; отменены все массовые мероприятия, в том числе футбольные матчи; закрыты образовательные и культурные учреждения, для инфицированных введен строгий карантин. В общественных местах люди должны держаться друг от друга на расстоянии хотя бы метра.

NEWSru.com

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