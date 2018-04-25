Российских туристов начали досрочно вывозить из Италии

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Российские туроператоры начали досрочно вывозить туристов из Италии после того как власти распространили режим чрезвычайных мер по борьбе с коронавирусом на всю страну.

По подсчетам экспертов, сейчас в Италии может находиться менее тысячи организованных туристов из РФ, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Продажа туров в Италию приостановлена по рекомендации Ростуризма.

В пресс-службе компании Tez Tour сообщили, что все их клиенты, которые отдыхали горнолыжных курортах страны, покинут Италию 11 марта. В PAC Group рассказали, что досрочный вывоз туристов будет осуществляться рейсами авиакомпаний S7 и Alitalia. Одна из основных проблем при досрочном вывозе россиян — приостановка рейсов и трудности с поиском обратных билетов, отметили в АТОР.

Так, авиакомпания «Победа» приостановила до 31 марта полеты из Москвы в ряд городов Италии, в том числе в Бергамо и Тревизо. «Аэрофлот» сократил число рейсов между Москвой и Миланом. «Уральские авиалинии» приостановили рейсы из Домодедово в Венецию и обратно, а также из Жуковского в Рим и обратно. Utair в период до 17 марта вместо ежедневных рейсов по маршруту Милан-Москва и обратно будет выполнять два рейса в неделю, по средам и воскресеньям.