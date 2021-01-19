Российскому певцу Ф. Киркорову на пять лет запрещен въезд в Литву

Российскому певцу Филиппу Киркорову на пять лет запрещен въезд в Литву.
Как сообщило Министерство внутренних дел (МВД), Департамент миграции по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) во вторник внес этого российского исполнителя на пять лет в список нежелательных в Литве лиц. Запрет на въезд в Литву для Ф. Киркорова вступает в силу с 19 января.
«Публично оправдывающие оккупацию Крыма исполнители не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло», — говорит министр ВД Агне Билотайте.
В понедельник министр ИД Габриэлюс Ландсбергис попросил внести гражданина РФ и Болгарии Ф. Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву, указав, что этот известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».
По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы». Министр обещал, что Литва будет систематически давать оценку всем лицам, которых Россия «старается использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы».
Дискуссии о расширении «черного» списка возникли после того, как выяснилось, что субсидии за несостоявшиеся культурные мероприятия были выделены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Ф. Киркорова и Михаила Шуфутинского.