Российскому певцу Ф. Киркорову на пять лет запрещен въезд в Литву

Российскому певцу Филиппу Киркорову на пять лет запрещен въезд в Литву.

Как сообщило Министерство внутренних дел (МВД), Департамент миграции по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) во вторник внес этого российского исполнителя на пять лет в список нежелательных в Литве лиц. Запрет на въезд в Литву для Ф. Киркорова вступает в силу с 19 января.

«Публично оправдывающие оккупацию Крыма исполнители не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло», — говорит министр ВД Агне Билотайте.