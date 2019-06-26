Россия будет выдавать бесплатные эл. визы для поездок в Калининградскую область

Фото МИД РФ

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Россия официально информировала Литву о том, что с первого июля жители Литвы могут получить бесплатную электронную визу для поездок в Калининградскую область.

Заведующая Консульским отделом посольства России в Литве Татьяна Новожилова в среду подтвердила журналистам, что этот порядок, который вводится с 1 июля для поездок в Калининградскую область, будет распространяться на граждан 53 государств, в том числе – всех государств-членов Евросоюза (ЕС).

«Я думаю, что введение такого облегченного порядка позволит людям ездить по своим личным делам, чаще встречаться со своими родственниками, которые проживают на территории Российской Федерации. На мой личный взгляд, это очень хороший, позитивный шаг для граждан, которые проживают в этих государствах, которые вошли в список, естественно, для Литвы, Латвии, Эстонии, потому что родственные и дружеские связи, конечно, остаются», — сказала Т. Новожилова.

МИД Литвы в среду сообщил, что получил соответствующую ноту России. Т. Новожилова говорит, что официально Литва была информирована о новом порядке во вторник.

Дипломат утверждала, что электронные визы будут выдаваться тем, кто едет с туристическими, коммерческими, гуманитарными или культурными целями. В других случаях придется обращаться за визой в посольство. Представители России надеются, что новый порядок увеличит потоки туристов в Калининградскую область.

До этой поры одноразовые визы в Россию стоили 35 евро.

Не менее чем за четыре календарных дня до намечающейся поездки граждане Литвы должны заполнить электронную форму на сайте МИД России и приложить свое фото. Паспорт тех, кто едет Калининградскую область, должен действовать еще не менее полугода, также необходима страховка здоровья.

Такая виза действительна 30 дней и разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда. Въезд на другие территории России с этой визой невозможен. Въехать по одной визе можно будет один раз.

Визу рекомендуется распечатать, однако пограничникам достаточно будет показать ее электронную версию в мобильном телефоне.

По словам российских дипломатов, прошение о выдаче виз может быть отклонено или уже выданная виза может быть отозвана, если выяснится, что человек нарушил законы в России или Белоруссии.

Перечень всех государств, а также пунктов погранконтроля, через которые можно въехать в Калининградскую область, будет обнародован 1 июля. В частности, визой можно будет воспользоваться и при полете самолетом в аэропорт Храброво. Полеты в этот аэропорт выполняются из Риги.

В числе других государств, на которые будет распространяться визовая льгота – Бахрейн, Индия, Индонезия, Катар, Китай, Северная Корея, Кувейт, Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Япония. В списке нет Великобритании, а также США. На США распространяются другие соглашения.

Россия информировала Литву о введении бесплатных эл. виз в Калининградскую область