Россия будет выдавать иностранцам турвизы на полгода без учета принципа взаимности

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«Интерфакс» пишет, что Госдума приняла закон о выдаче туристических виз России сроком на полгода всем иностранным гражданам без учёта принципа взаимности — наличия аналогичной политики этих стран в отношении российских туристов.

Ранее иностранцы могли получать туристическую визу на месяц или полгода на основе принципа взаимности.

Также принятый Госдумой документ даёт право заменить необходимое для получения визы РФ подтверждение о приёме туриста туроператором из Единого федерального реестра бронью отеля.

Издание напоминает, что проект нового закона был внесён в Госдуму правительством РФ в ноябре 2020 года.