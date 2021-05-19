Россия будет выдавать иностранцам турвизы на полгода без учета принципа взаимности

«Интерфакс» пишет, что Госдума приняла закон о выдаче туристических виз России сроком на полгода всем иностранным гражданам без учёта принципа взаимности — наличия аналогичной политики этих стран в отношении российских туристов.
Ранее иностранцы могли получать туристическую визу на месяц или полгода на основе принципа взаимности.
Также принятый Госдумой документ даёт право заменить необходимое для получения визы РФ подтверждение о приёме туриста туроператором из Единого федерального реестра бронью отеля.
Издание напоминает, что проект нового закона был внесён в Госдуму правительством РФ в ноябре 2020 года.tourister.ru