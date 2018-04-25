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Россия частично закрыла границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса

  • Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Отдельные участки границы России с Китаем на Дальнем Востоке будут закрыты с полуночи 31 января по местному времени. Соответствующее распоряжение правительства РФ, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном сайте Кабмина, сообщает ТАСС.

«Минтрансу России совместно с Пограничной службой ФСБ, Федеральной таможенной службой и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой согласно приложению», — говорится в документе. В этот перечень вошли 16 пунктов пропуска, в том числе автомобильные и железнодорожные.

Согласно документу, МИД России поручено уведомить КНР, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Также сообщается, что с 30 января для граждан КНР временно приостанавливается оформление электронных виз для въезда в РФ через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам воздерживаться от всех поездок в КНР, если они не вызваны крайней необходимостью.

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Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в Ухане. К утру 30 января количество заболевших превысило 7,7 тыс., скончались не менее 170 человек.

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