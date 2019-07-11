Россия – главный торговый партнер

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Россия остается главным торговым партнером для Литвы, свидетельствуют данные Департамента статистики республики.

В прошлом году Литва экспортировала товаров на 28,27 миллиарда евро, а импортировала — на 30,94 миллиарда евро. При этом экспорт товаров литовского происхождения составил 17,29 миллиарда евро.

В основном Литва экспортировала в Россию (14%), Латвию (9,8%), Польшу (8,2%) и Германию (7,4%). Доля импорта товаров из РФ составила 14,2%, из Германии — 12%, из Польши — 11,5%, из Латвии — 7,2%.

По сравнению с 2017 годом, объем экспорта и импорта Литвы с Россией вырос на 1,1 и 22,5% соответственно.

При этом товары литовского происхождения в основном экспортировались в Польшу, Германию, Латвию, США и Швецию.

Отмечается, что в 2018 году Литва в основном экспортировала и импортировала минеральные продукты, машины и механические приборы, электрооборудование. Из товаров литовского происхождения в основном экспортировались нефтепродукты, различные промышленные товары, полуфабрикаты, безалкогольные и алкогольные напитки, табак и переработанные его заменители.

В 2014 году Москва ввела продовольственное эмбарго — запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые присоединились к антироссийским санкциям. Речь идет о США, государствах ЕС, Канаде, Австралии и Норвегии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ