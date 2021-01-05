Россия готова к электронной визе, но въехать по ней пока нельзя

Фото Консульский департамент МИД России

Начало работы системы выдачи электронных виз зависит от эпидемиологической обстановки, отмечают в МИД РФ.

В ведомстве сообщили, что к её запуску в стране всё готово, сообщает ТАСС. Тем не менее, отметили в Министерстве иностранных дел, нужно дождаться, когда будут отменены ограничения на въезд в страну.

На сегодняшний день, напомнили в МИД, выдача виз в электронном виде приостановлена.

Е-визу можно будет получить на специально созданном для этих целей сайте МИД РФ. Также создано мобильное приложение для оформления электронной визы. Документ смогут оформить граждане иностранных государств, чтобы въезжать в нашу страну на срок до шестнадцати дней. Визу можно будет получить для туристической поездки, делового или гостевого визита, а также для поездки в гуманитарных целях. Никаких дополнительных документов, подтверждающих цель путешествия, иностранцам предъявлять не нужно. Для получения визы требуется заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта. Консульский сбор составляет сорок долларов. После оплаты гражданам иностранных государств пришлют уведомление о получении визы. Срок её оформления не будет превышать четырёх дней, срок действия составит два месяца.