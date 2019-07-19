Россия готова поставить Турции Су-35 вместо F-35

🔊 Воспроизвести

Глава российской государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия может поставить Турции многоцелевые боевые самолеты Су-35, если Анкара проявит в этом заинтересованность.

Это стало ответом на отказ США поставлять Турции самолеты F-35. 17 июля пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что покупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 несовместима с поставками ей новейших американских боевых самолетов F-35.

«F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведывательной информации, которая будет использована для изучения продвинутых возможностей самолета», – сказала она.

МИД Турции осудил это решение: «Подобный односторонний шаг противоречит духу альянса, а его причины нелегитимны. Мы призываем США пересмотреть решение, способное нанести непоправимый ущерб отношениям между нашими странами».

NEWSru.com